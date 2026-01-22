La MRC de L’Islet à la recherche d’initiatives culturelles

La MRC de L’Islet lance son appel à projets annuel pour le Fonds d’appui aux initiatives culturelles (FAIC). Une enveloppe totale de 18 000 $ sera accordée aux projets sélectionnés, jusqu’à un maximum de 6 000 $ par projet.

En 2025, quatre projets avaient reçu une aide financière dans le cadre de ce programme, soit « Le Patrimoine, on en mange! » du Café de l’Estuaire, « À l’origine du geste » de JSV.ART, « C’est notre chanson! » de la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud et « Œuvre d’art publique intérieure pour L’Espace culturel de l’édifice » de la Bibliothèque municipale de Saint-Roch-des-Aulnaies.

Il est possible de soumettre une demande en ligne via le site web de la MRC de L’Islet jusqu’au 1er mars.

Rappelons que les fonds sont rendus disponibles dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec.