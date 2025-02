Ça bouge aux Arts de la scène !

Le coordonnateur à la programmation des Arts de la scène de Montmagny (ADLS), Jérémy Boulet, a récemment terminé le programme Profession diffuseur, mis en place par l’Association professionnelle des diffuseurs de spectacles - RIDEAU.

Ce programme compte plus de 140 heures de formation. Après quatre cohortes, ce sont quelque 80 travailleurs culturels qui ont pu parfaire leurs apprentissages dans les différents secteurs du métier de la diffusion artistique.

« Un des principaux avantages de cette formation est la mixité des participants, leur rôle varié au sein de leur organisme et la compétence des experts qui donnent les ateliers de formation » affirme Jérémy Boulet. « Le métier de diffuseur ne s’apprend pas à l’université et cette formation est un condensé des meilleures pratiques. C’est grâce aux échanges sur nos réalités avec les autres membres de la cohorte que j’ai pu profiter de leurs expériences et tisser des liens qui perdureront ».

RIDEAU

La 38e édition de l’événement RIDEAU a lieu du 16 au 20 février dernier. Jérémy Boulet y a d’ailleurs assisté, en compagnie de la directrice générale des ADLS, Cynthia Lamontagne. Ce fut l’occasion d’y découvrir une offre culturelle d’avant-garde et de planifier les programmations futures. Le but de l’événement est de créer des opportunités, de faciliter les rencontres et de solidifier des relations d’affaires. Comptant 170 membres disséminés à travers le Québec et dans la francophonie canadienne, RIDEAU, réunit 350 salles de spectacle et festivals, ainsi que des réseaux régionaux qui œuvrent au rayonnement des arts de la scène.