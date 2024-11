Candidats recherchés pour une résidence d’artistes

Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) et le Cégep de La Pocatière, Campus de Montmagny convient les artistes de la relève à déposer leur candidature pour une résidence artistique technique. Pour une deuxième année, les deux organisations consolident leur partenariat qui vise à offrir l’opportunité d’élaborer le volet technique d’un spectacle. Les artistes pourront bénéficier de l’expertise des étudiant.es et des enseignant.es du programme de Régie et techniques scéniques (RTS) pour développer et parfaire les aspects techniques de leur spectacle.

Les ADLS et les RTS offrent, selon le projet choisi, l’accès à leurs salles, à du matériel technique, à des techniciens finissants encadrés par leurs enseignants et de l’hébergement. La résidence est ouverte à plusieurs disciplines artistiques : musique, danse, théâtre, humour, conte ou cirque et se déroulera en deux blocs de 3 et 5 jours, soit du 21 au 23 ou du 28 au 30 avril 2025 et du 26 au 30 mai 2025. La date limite pour déposer sa candidature est le 1er décembre 2024.

« Nous sommes heureux de permettre l’épanouissement du milieu culturel au sein des régions et d’encourager une relève vivante et dynamique », affirme Cynthia Lamontagne, Directrice générale d’ADLS.