Comment voyez-vous les droits des femmes?

Tania Hillion, artiste de L’Islet, souhaitait lancer dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars dernier un projet qui vise à sensibiliser la population sur la place des femmes dans la société.

Elle demande à la population de participer à la première phase de son projet lors de laquelle elle veut recueillir la réponse des gens à la question : « Quelle est votre vision des droits des femmes dans la société de 2024? ». L’artiste précise que les réponses peuvent prendre plusieurs formes, comme un seul mot, une liste à puce, un paragraphe, une page, etc. Même les hommes sont invités à donner leur avis, Mme Hillion explique que comme les droits des femmes est un sujet de société, il est aussi intéressant d’avoir leur avis sur la question.

Une murale sera ensuite créée par Tania Hillion et elle désire s’inspirer directement des réponses obtenues. Elle réalisera ce travail à l’été 2024 en collaboration avec les membres du Centre-Femmes La Jardilec. L’oeuvre sera située sur un mur externe de l’établissement.

Il est possible de participer à son projet jusqu’au 31 mars. Le formulaire est disponible sur le site web de l’artiste.

Ce projet est rendu possible grâce au soutien de la MRC de L’Islet, du ministère de la Culture et des Communications du Québec, du Centre-Femmes La Jardilec et du Centre multiservices Jc inc. de Saint-Jean-Port-Joli.