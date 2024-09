Desjardins renouvelle son partenariat avec les ADLS pour son Cinéma

Arts de la scène de Montmagny annonce un partenariat avec la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny pour le Cinéma Montmagny pour les trois prochaines années.

« Je suis très heureuse de l’appui que la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny octroi au Cinéma Montmagny. L’institution soutient le septième art magnymontois pour les trois prochaines années, après un premier trois ans fructueux. Leur dynamisme, en tant que partenaires d’affaires, démontre que l’accessibilité à la culture est une valeur profonde incarnée par les dirigeants à l’égard de leurs membres. En plus de la programmation régulière qui comprend des films québécois prisés, des films d’action, d’aventures, d’animation, etc. et des récits de voyages, ce partenariat nous permet de rêver de réintégrer le cinéma du monde dans notre programmation. », souligne Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la scène.

Selon ADLS, Cinéma Montmagny semble remarquer une tendance contraire à celle de la plupart des cinémas québécois, c’est-à-dire que l’audience aurait augmenté et serait même meilleure qu’avant la pandémie. Plus de 13 700 personnes ont visionné un film dans la dernière année, soit une augmentation de 43 % par rapport à l’an passé. Le dernier exploit de la sorte remonterait à 2018-2019, où il y avait eu 200 spectateurs de moins.

« Il était tout naturel pour nous de poursuivre notre association avec Les Arts de la scène par le biais du Cinéma Montmagny afin de nourrir notre engagement envers la communauté par le biais de la culture », ajoute Julie Naud, directrice générale de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. (LOB)