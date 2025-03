Exposition photo sur les humains derrière les logements sociaux

Le projet CLIC et ses partenaires présentent l’exposition photos Les humains derrière les logements sociaux, mettant en lumière l’engagement citoyen en logement social et communautaire. L’exposition est présentée du 11 mars au 17 avril à la bibliothèque municipale de Montmagny.

Le Projet CLIC (Citoyens locataires impliqués et concertés) souhaite mettre en lumière les valeurs et les conditions mises en place par certains milieux d’habitation pour favoriser l’implication de leurs locataires. Cette exposition offre un aperçu de la vie dans ces communautés et souligne la participation active des résidents. Le projet CLIC est rendu possible grâce à un financement de 134 915 $ issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

« L’exposition, qui voyage un peu partout en Chaudière-Appalaches, démontre, par des moments de vie concrets captés en toute intimité, les implications dans la vie courante des locataires. Nous voulons, par cette exposition, montrer les gens en action, les milieux d’habitation, les milieux de vie », explique Céline Bernier, coordonnatrice du projet CLIC.