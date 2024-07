Gaston Cadrin présente la Seigneurie de Vincennes

Les balbutiements des villages de la Côte-du-Sud sont empreints de faits surprenants, d’esprit d’initiative, de vaillance et de légendes, entre autres Beaumont et Lauzon. C’est ce dont Gaston Cadrin discutera au Musée de la mémoire vivante le vendredi 2 août à 19 h 30. Ce dernier est l’auteur du livre La Seigneurie de Vincennes. Appuyé par un riche diaporama, il présentera les principaux personnages reliés à la famille Bissot, propriétaire de la seigneurie de Vincennes entre 1672 et 1749, ainsi que l’évolution du territoire durant cette période.

Il relatera la vie et le dynamisme de Claude-Joseph Roy, probablement le premier véritable entrepreneur de la région, établi à Beaumont, dont la famille possédera la seigneurie et son domaine (parc de Vincennes à Beaumont) jusqu’en 1847.

Tout au long de sa conférence, Gaston Cadrin mettra en lumière le rôle important de certaines femmes qui ont eu un impact non négligeable dans le développement de cette belle région.