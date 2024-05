L’art pour valoriser le français

Le nouveau projet culturel « Fous du français » vise à intégrer le français à travers une œuvre d’art mettant en valeur les attraits et les unicités des municipalités de la MRC de Montmagny. Prochainement, 14 projets verront le jour à travers les infrastructures municipales, les écoles et les commerces de la région.

La valorisation de la langue française étant l’aspect central du projet, la MRC souhaite obtenir de la population, via des consultations, des textes inspirants mettant en vedette la beauté des paysages et l’aspect unique des œuvres et des endroits.

Le volet 2 de ce projet consiste à trouver des artistes d’art urbain pouvant projeter leur talent à travers les choix des projets municipaux sélectionnés dans la MRC. Un portefolio de leurs œuvres devra être envoyé pour une sélection adéquate des artistes.

Les citoyens souhaitant participer à la démarche de consultation ou les artistes voulant participer à la réalisation d’une œuvre peuvent soumettre leur nom à France Lévesque, agente de développement à la MRC. Elle sera appuyée d’une chargée de projet, Sandra Giasson-Cloutier, qui animera les rencontres et fera partie du comité de sélection. La date limite est le 31 mai 2024. (LOB)