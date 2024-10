L’enfance de Michel Tremblay revue par le Théâtre des deux masques

Le TDM offrira quatre représentations de sa nouvelle production « Enfant insignifiant! » à la salle François-Prévost située à l’intérieur du pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny. Elles seront les 26 et 27 octobre et les 1er et 2 novembre.

Selon la metteuse en scène Chantal Bossé, il s’agit d’une pièce à la fois drôle et touchante. Les scènes sont tirées du livre « Conversations avec un enfant curieux » publié par l’auteur québécois Michel Tremblay, dans lequel il revient sur des moments clés de son enfance.

Sur scène, le public retrouvera le personnage de Michel Tremblay à l’âge adulte qui, via ses souvenirs, est visité par des gens qu’il a côtoyés au cours de son enfance, comme sa mère, son père, sa grand-mère, etc. « C’est assez drôle! Ça s’appelle ”Enfant insignifiant! “, car il pose beaucoup de questions, mais Michel Tremblay était clairement quelqu’un de très allumé et de très observateur dans sa jeunesse. Il pose beaucoup de questions aux adultes autours de lui auxquels ils n’ont pas toujours envie de répondre », explique Mme Bossé. La metteuse en scène souligne également que malgré le côté humoristique des différentes scènes, on retrouve la tendresse présente dans la plupart des œuvres de Michel Tremblay.

Pour cette présentation, la distribution est composée de Gabriel Gaudreau, Isabelle Mimeault, Martin Bourque, France Clavet, Éric Fortier, Rita Lachance, Claudine Landry er Nadine Mercier. L’éclairage et la technique seront sous la responsabilité de Rémi Biron.

Bien que la pièce tourne principalement autour du personnage de Michel Tremblay interprété par Gabriel Gaudreau, Mme Bossé souligne que les nombreuses personnes qui gravitent autour de lui donnent l’occasion au TDM de ramener sur scène plusieurs comédiens qui n’avaient pas pu participer aux dernières productions ou qui avaient une plus petite distribution.

Les billets sont disponibles sur le site web du Théâtre des deux masques.