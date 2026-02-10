Renaud Haince-Lebel prend les rênes chez ADLS

M. Haince-Lebel a passé les dernières années chez Amisco, fabricant de meubles situé à L’Islet, où il a occupé plusieurs rôles dont ceux de directeur marketing et directeur des ventes pour l’est du Canada et des États-Unis. Diplômé en Administration des affaires à l’UQAR, une bonne partie de ses expériences professionnelles sont dans le domaine du marketing, il a d’ailleurs été président et fondateur d’une firme spécialisée en gestion de médias sociaux et stratégies numériques. Il a également des expériences dans le domaine événementiel.

Grand amateur et consommateur de spectacle, le nouveau directeur général ne cache pas qu’il n’a pas vraiment d’expérience directe en lien avec son poste actuel, mais qu’il s’agit d’une occasion qu’il se devait de saisir. « Je suis un passionné de spectacle d’humour et de musique depuis toujours. Je vais voir des dizaines de spectacles chaque année. Je me suis toujours dit que si un jour j’avais la chance de travailler dans ce milieu-là, un milieu qui me passionne vraiment, j’allais prendre l’opportunité et sauter à pieds joints là-dedans! », confie M. Haince-Lebel.