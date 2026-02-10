Renaud Haince-Lebel prend les rênes chez ADLS

À la recherche d’un directeur général depuis le départ de Cynthia Lamontagne en septembre dernier, les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny accueillaient la semaine dernière Renaud Haince-Lebel. Malgré peu d’expériences dans le domaine des arts et spectacles, il souhaite compenser par sa grande passion pour le milieu.
M. Haince-Lebel a passé les dernières années chez Amisco, fabricant de meubles situé à L’Islet, où il a occupé plusieurs rôles dont ceux de directeur marketing et directeur des ventes pour l’est du Canada et des États-Unis. Diplômé en Administration des affaires à l’UQAR, une bonne partie de ses expériences professionnelles sont dans le domaine du marketing, il a d’ailleurs été président et fondateur d’une firme spécialisée en gestion de médias sociaux et stratégies numériques. Il a également des expériences dans le domaine événementiel.
Grand amateur et consommateur de spectacle, le nouveau directeur général ne cache pas qu’il n’a pas vraiment d’expérience directe en lien avec son poste actuel, mais qu’il s’agit d’une occasion qu’il se devait de saisir. « Je suis un passionné de spectacle d’humour et de musique depuis toujours. Je vais voir des dizaines de spectacles chaque année. Je me suis toujours dit que si un jour j’avais la chance de travailler dans ce milieu-là, un milieu qui me passionne vraiment, j’allais prendre l’opportunité et sauter à pieds joints là-dedans! », confie M. Haince-Lebel.
Dans les premières semaines, M. Haince-Lebel souhaite d’abord apprendre à connaitre davantage son nouveau métier. « Mon défi principal comme je suis tout nouveau et que je n’ai jamais vraiment travaillé dans ce milieu-là est d’apprendre les rouages du métier. »
Il souhaite éventuellement mettre sa couleur chez ADLS via la programmation. « Il faut qu’elle reste variée et accessible pour tous les budgets. » Le volet corporatif est ensuite celui auquel il aimerait s’attarder.
Le nouveau directeur se dit plutôt confiant, car il est appuyé par l’équipe en place chez ADLS ainsi que par Christian Noël qui a occupé le poste pendant une vingtaine d’années. M. Noël est d’ailleurs celui qui a pris la place, par intérim, après le départ de Cynthia Lamontagne. M. Haince-Lebel affirme qu’il sera présent afin d’assurer la transition dans les prochains mois.
M. Noël demeurera également le responsable du projet de mise à niveau de la salle Edwin-Bélanger dans le cadre du projet de Complexe culturel et sportif en santé durable.