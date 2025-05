C’est dans une atmosphère chaleureuse et festive que s’est tenue la troisième édition du l’événement RencART le 1er mai dernier, à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud. Artistes, organismes, élus et acteurs du milieu ont participé à ce rendez-vous annuel de la communauté artistique et culturelle de Région L’Islet.

La MRC de L’Islet en a profité pour nommer les premiers lauréats de sa compagne Pleins feux sur nos citoyens engagés, concours qui a pour but de souligner l’action bénévole culturelle sur son territoire et ce, dans six catégories : Arielle Gagnon (bibliothèques, Sainte-Louise), Isabelle Gamache (projets jeunesse, Saint-Jean-Port-Joli), Gérald Bédard (projets aînés, Saint-Roch-des-Aulnaies), Nicolas Leclerc (fêtes et festivals, Festival du bûcheux de Saint-Pamphile), Chantal Castonguay (lieux et organismes culturels, L’Islet) et Mélissa Rioux (patrimoine, Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies).

« La vitalité culturelle de notre région ne repose pas uniquement sur ses institutions ou ses infrastructures : elle repose également sur des gens qui investissent leur temps dans des projets artistiques, qui participent à la vie communautaire, qui transmettent le patrimoine, animent les festivals et les bibliothèques », a souligné Normand Caron, préfet de la MRC.