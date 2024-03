Le 8 mars prochain à 19 h au Café Tempête de Saint-Jean Port Joli, se tiendra le cabaret «Les femmes ont show» pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Animé par l’artiste Marie-a-une-légende, ce spectacle rassemblera plusieurs groupes d‘âge issus des arts et de la culture de la région et mettra en lumière des performances multidisciplinaires originales dont la chanson, le théâtre, la poésie et les arts visuels. L’entrée est libre, avec contribution volontaire. (LOB)