Louis-Simon Dumont: mettre en scène sa passion pour harmonium

Le groupe Harmonium fête les 50 ans de la sortie de son premier album en 2024 et Louis-Simon Dumont, qui voue un grand amour pour cette musique, a démarré un projet afin que cela soit souligné en grand.

Le jeune homme de 17 ans est présentement en première année en musique au Cégep de Drummondville. Même s’il avait peu d’expériences qui lui ont appris à monter un spectacle de toute pièce, il ne s’est pas empêché d’avoir une grande vision pour son projet. Louis-Simon a lui-même recruté l’équipe de son spectacle, dont les sept musiciens qui sont pour la plupart des élèves en musique comme lui.

Le musicien et ses collègues ont finalement présenté le fruit de plusieurs mois de travail à la salle George D’Or du Cégep de Drummondville. À la plus grande surprise de Louis-Simon, environ 200 personnes se sont déplacées pour assister à son hommage au groupe Harmonium. « Je ne faisais pas du tout ça dans le but d’avoir un grand public. Je voulais seulement faire ces chansons sur scène. Je l’aurais fait devant 37 personnes et j’aurais été heureux, mais je suis vraiment fier d’avoir pu présenter ça devant autant de monde. »

Alors que cet hommage visait particulièrement le premier album d’Harmonium qui fêtait ses 50 ans cette année, Louis-Simon voit le potentiel d’en faire un pour les autres albums. Pour le moment, il dit vouloir faire une petite pause pour se concentrer sur ses études, mais il sera sans doute de retour avec d’autres projets dans l’avenir. D’autres groupes de musique l’intéressent aussi énormément.