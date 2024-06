Mathieu Sirois remporte « Meilleur comédien » aux Arlequins

Devant : Marc Lefrançois, président SDÉ et Mathieu Sirois, directeur SDÉ. Derrière : Marc Laurin, maire Montmagny, Jérémy Boulet coordonnateur programmation et évènements ADLS, Kathéry Couillard, directrice Carrefour mondial de l’accordéon et Caroline Gimbert, administratrice Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny.