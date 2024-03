Mégan Brouillard enlève les mauvaises herbes de son jardin mental

Mégan Brouillard sera de passage le 15 mars prochain à la Salle Promutuel Assurance de Montmagny. Son spectacle est en rodage jusqu’à la première officielle en octobre 2024, mais l’humoriste précise qu’il est déjà bien monté, car elle le présente depuis plus d’un an. Il a toutefois beaucoup évolué, s’adaptant à la réponse du public et à l’actualité.

Le chiendent est une mauvaise herbe envahissante et Mégan a choisi de monter son spectacle autour de ce concept. « Ce show-là c’est vraiment une mauvaise herbe, ce sont toutes des choses qui ne sont pas polies, qui ne sont pas nécessairement belles. Je parle de choses qui se passent qui n’ont pas de sens selon moi et qui me travaillent beaucoup. Par exemple, je raconte comment ma relation avec mes parents a évolué depuis que je suis partie de la maison, des « clash » entre les générations et les richesses... »