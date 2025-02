L’objectif de ces spectacles est de financer en partie les nombreux travaux de préservation et de restauration rendus nécessaires par l’âge vénérable de l’église. L’édifice religieux date en effet de 1768 et est l’une des 10 plus vieilles églises du Québec. Une somme de

1,75 M $ a été investie à ces fins au cours des 10 dernières années. Environ 2 500 personnes visitent le temple catholique chaque été.

La présidente d’honneur de l’événement est la soprano de réputation internationale Lyne Fortin, originaire de L’Islet, qui a fait ses premières armes en chantant dans cette église. « L’acoustique de cet endroit constitue un chef-d’œuvre. Je suis heureuse de faire ma part pour la préservation de ce patrimoine et pour le pur plaisir culturel que procurera ce spectacle », a souligné la cantatrice.

« Il est naturel et cohérent pour moi d’être ici aujourd’hui en support à cette série de spectacles, en raison de mon amour pour la musique et de mon poste d’adjoint gouvernemental au ministre de la Culture et des Communications », a expliqué le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest. Ce dernier a même joué de la trompette lors du spectacle de Gregory Charles présenté l’an dernier. En 2023, c’est Marc Hervieux qui a fait vibrer les spectateurs en lançant cette série de spectacles-bénéfice.

Natalie Choquette présentera un spectacle de 75 minutes sans entracte de type cabaret, accompagnée d’un pianiste, où seront offerts chansons d’autrefois et grands airs d’opéra. Le billet VIP inclut un cocktail au Musée maritime du Québec en présence de l’artiste, ainsi que des places réservées.

L’objectif financier de ce spectacle est de

25 000 $.

Aux dires des membres du conseil de fabrique, il est fort probable que cette série de spectacles, prévue à trois à l’origine, se poursuive au-delà de 2025.

Les billets sont disponibles auprès de la Fabrique.