Après le succès de Sous le même toit présenté à Montmagny à l’automne 2022, 2Frères repartent la machine avec un nouveau spectacle. Ainsi, les sympathiques frères de sang remontent sur scène avec leur musique accrocheuse et leurs textes évocateurs et touchants. Ça se passe le vendredi 11 octobre 2024 à 20 h, Salle Edwin-Bélanger.

Fabien Cloutier, bien connu pour son personnage de Léo, clôt la tournée Délicat qu’il a débutée en mai 2023 ici-même à Montmagny. Délicat, un qualificatif qu’on n’associerait d’office à Fabien Cloutier, lui qui prend toujours un malin plaisir à nommer les choses avec cœur et la précision chirurgicale d’une langue vivante. Selon lui cependant, il est possible de tout dire... il ne suffit que d’un peu de délicatesse. À voir le samedi 19 octobre à 20 h à la Salle Edwin-Bélanger.

Il aura fallu 40 ans de carrière pour que l’une des rouquines à la voix inimitable se pose à Montmagny pour un tour de chant. Marie Denise Pelletier présentera ses plus grands succès ainsi que du nouveau matériel le vendredi 25 octobre 20 h à la Salle Edwin-Bélanger. Sur scène avec de brillants musiciens, elle raconte son histoire.

Enfin, forts de leur amitié de longue date et animés par une même passion pour la musique country, Maxime Landry et Annie Blanchard seront de retour à la suite du succès de la tournée Jolene and the Gambler et rendront cette fois hommage aux mélodies québécoises le vendredi 7 février 2025 20 h, Salle Edwin-Bélanger.

Tous les détails de la programmation se trouvent au ADLS.CA