Présentation de la résidence d’artistes Est-Nord-Est

Le centre Est-Nord-Est présentera son dernier groupe de résidents de la programmation 2024-2025 le 6 février prochain à 17 h, au 335, avenue de Gaspé Ouest, à Saint-Jean-Port-Joli.

Les artistes Amadeo Azar (Buenos Aires, Argentine), Nichol Marsch (Stonewall, Manitoba), Louis Bouvier (Montréal), Toni Brell (Amsterdam, Pays-Bas) et l’auteure Joëlle Dubé (Montréal) nous présenteront leurs pratiques et intentions de recherches. Des crudités et boissons seront également offertes par le centre après les présentations et l’activité est gratuite. (LOB)