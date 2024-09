Rencontres artistiques

Cette année, quatre organismes artistiques professionnels de la région de la Chaudière-Appalaches s’unissent pour démocratiser l’art actuel et se rapprocher de leur communauté. Le projet intitulé Correspondances consiste en une série de rencontres entre artistes et public. Une de ces rencontres sera dans la MRC de L’Islet. Le centre d’artistes Est-Nord-Est de Saint-Jean-Port-Joli, propose le 5 décembre une Rencontre avec Michel Boulanger. Artiste originaire de Montmagny, il détient une pratique multidisciplinaire ancrée dans la discipline du dessin, qui se déploie sous d’autres formes hybrides par le biais de l’utilisation de technologies numériques. La première rencontre sera le 14 septembre avec la table ronde présentée par l’organisme de Beauce EXEcentrer intitulée « La place des femmes dans l’écosystème de l’art sonore au Québec » et animée par Dominique Laquerre, directrice sortante du Centre d’art Jacques et Michel Auger. Le 6 octobre, Regart, centre d’artistes en art actuel (Lévis) présente l’artiste Hélène Rochette domicilié à Saint-Antoine-de-Tilly. Finalement, L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas, recevra, le 23 février 2025, Anne-Marie Aubé, artiste, enseignante et chargée de cours en enseignement des arts à l’Université Laval pour la dernière conférence de cette série intitulée « Qu’est-ce que l’art actuel? ». (LOB)