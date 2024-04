Résidence d’artiste pour Lily Thibodeau

Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) et le Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM) ont procédé à la sélection de l’artiste qui réalisera la toute première résidence, dans le cadre du développement du volet technique d’un spectacle en création. L’artiste Lily Thibodeau a été choisie par consensus à la suite des délibérations.

Cette chanteuse et comédienne polyvalente joue de la guitare, du piano et des percussions dans les styles jazz, swing, populaire, folk et blues. Elle ressortira de la résidence avec un devis complet, élaboré par les étudiants de Production scénique – Régie et techniques scéniques (RTS) du CECM, qui offrent de veiller à la logistique scénique de son futur spectacle.

« Pour cette première édition, nous sommes ravis du nombre de candidatures reçues, soit une dizaine, et de grande qualité par surcroît. Les dossiers d’artistes multidisciplinaires ont fusé de plusieurs régions du Québec en quelques jours seulement après l’ouverture de la période d’admissibilité. Cela confirme le besoin pour les artistes d’avoir accès à du temps en salle, accompagné de personnes qualifiées, pour faire avancer des projets fleurissants. Nous sommes heureux de contribuer à l’émergence de nouveaux spectacles et de pouvoir en faire profiter notre public » indique Cynthia Viel, Agente de développement des publics et projets scolaires aux ADLS.