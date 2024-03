Un encan silencieux au profit d’un organisme en santé mentale

L’artiste visuel de L’Islet, Guy Laprise, propose aux gens de participer à un encan silencieux qu’il installera au Café culturel L’Ilette. Chaque premier dimanche du mois, un nouveau tableau sera disponible et une partie des profits sera remise à l’organisme Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet, qui œuvre en santé mentale.

Lors d’un encan silencieux, la personne qui veut participer soumet le montant qu’elle souhaite miser dans une enveloppe située près du tableau. Les mises restent secrètes et à la fin du mois, celui qui aura proposé le montant le plus important remportera l’œuvre. M. Laprise explique que ce mode de vente permet, à son avis, de rendre l’art plus accessible car les gens ne se sentent pas obligés de miser un gros montant.

La moitié des profits sera remise à l’artiste, 40 % seront distribués à l’organisme Les Nouveaux Sentiers de la MRC de L’Islet, pour lequel M. Laprise est lui-même bénévole, et les 10 % restant iront au Café culturel sous forme de contribution volontaire.

L’artiste présentera le premier tableau le 7 avril à 13 h. Il expliquera alors sa vision de l’œuvre et sera disponible pour répondre aux questions du public.

M. Laprise souhaite que l’encan silencieux demeure accessible au moins pour les prochaines années. (LOB)