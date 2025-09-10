Un lancement festif pour la programmation 25-26 d’ADLS!

Au cœur de cet après-midi convivial et gratuit, plusieurs artistes attendus à Montmagny dans la programmation 2025-2026 se sont succédés sur scène. Musique, chant, danse et humour s’étaient invités en plein air, pour créer une ambiance chaleureuse, rassembleuse et surtout très familiale. Jeux gonflables, camions de rue, concours, tirages étaient au rendez-vous.

L’animateur Stéphane Fallu a rapidement donné le ton avec son humour, multipliant les clins d’œil et les anecdotes pour faire rire la foule. Le public a également pu vibrer au son de la voix puissante de Maxime Landry, se laisser émouvoir par la sensibilité d’Annie Blanchard et a découvert avec enthousiasme la relève incarnée par le jeune auteur-compositeur-interprète Émile Bourgault ainsi que le bluesman montréalais Justin Saladino, dont l’énergie a électrisé la scène. À cette mosaïque artistique s’est ajoutée une prestation remarquée de deux jeunes danseurs de 360 MPM, qui ont impressionné par leur fougue et leur synchronisme.