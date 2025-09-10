Un lancement festif pour la programmation 25-26 d’ADLS!

La Place Montel s’est transformée en véritable carrefour artistique dimanche dernier, où des centaines de spectateurs s’étaient rassemblés pour la Rentrée culturelle organisée par Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS).
Au cœur de cet après-midi convivial et gratuit, plusieurs artistes attendus à Montmagny dans la programmation 2025-2026 se sont succédés sur scène. Musique, chant, danse et humour s’étaient invités en plein air, pour créer une ambiance chaleureuse, rassembleuse et surtout très familiale. Jeux gonflables, camions de rue, concours, tirages étaient au rendez-vous.
L’animateur Stéphane Fallu a rapidement donné le ton avec son humour, multipliant les clins d’œil et les anecdotes pour faire rire la foule. Le public a également pu vibrer au son de la voix puissante de Maxime Landry, se laisser émouvoir par la sensibilité d’Annie Blanchard et a découvert avec enthousiasme la relève incarnée par le jeune auteur-compositeur-interprète Émile Bourgault ainsi que le bluesman montréalais Justin Saladino, dont l’énergie a électrisé la scène. À cette mosaïque artistique s’est ajoutée une prestation remarquée de deux jeunes danseurs de 360 MPM, qui ont impressionné par leur fougue et leur synchronisme.
Pour enrichir l’expérience, l’ancien élève et maintenant professeur de l’école internationale de musique Philippe Gendron a offert une prestation tout en jazz aux spectateurs. Après la Rentrée, les professeurs et les élèves des ateliers Magny-Danse ont mis en vedette cinq styles enseignés à l’école, soit Hip Hop, Jazz, Ballet, Contemporain et Danse orientale.
Entre rires, découvertes et applaudissements, le public a clairement apprécié cette vitrine culturelle, confirmant que la rentrée culturelle à Montmagny est désormais un rendez-vous incontournable.
Cet événement prépare donc le terrain à une programmation qui débutera officiellement le 12 septembre avec Breen LeBoeuf. Puis, place à Guylaine Tanguay, David Goudreault, Monsieur Bidule, Richardson Zéphir, Francis Degrandpré et au collectif Mirada Flamenca. Le mois de septembre s’annonce donc particulièrement animé.
Pour plus de renseignement sur la programmation complète, visitez le site des Arts de la Scène de Montmagny.