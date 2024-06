Un nouveau Festival des vins à Saint-Jean-Port-Joli

Ce nouveau Festival promet une expérience haut de gamme, à la fois festive et instructive. Lors de l’événement, les participants auront l’occasion de découvrir plusieurs vins de partout dans le monde, présentés par une quinzaine d’agences invitées, ainsi que des producteurs locaux, dont le Vignoble du Faubourg.

« Une agence de vin fait le lien entre les vignerons de partout dans le monde et la Société des Alcools du Québec (SAQ). Lors du Festival, elles apporteront des produits venant de toutes parts. C’est donc une belle occasion pour les amateurs de vin de faire de belles découvertes ou pour les gens qui s’y connaissent moins d’en apprendre davantage sur le sujet », déclare Nathalie Richard, sommelière et instigatrice de l’événement.

Pour un prix d’entrée accessible de 25 $, les participants auront droit à dix coupons qu’ils pourront échanger pour des verres de vin à déguster. « Ils pourront aussi discuter avec les représentants des agences sur place qui leur en apprendront davantage sur leurs produits », ajoute-t-elle.

Le Festival aura aussi l’honneur d’accueillir le célèbre sommelier Philippe Lapeyrie qui animera une dégustation VIP en après-midi.

« Les profits seront entièrement remis aux organismes locaux », avance Mme Richard. La formule a déjà été éprouvée à Rimouski et Rivière-du-Loup. « Il restait une place à prendre sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et c’est à Saint-Jean-Port-Joli que ça se passera. Le lieu offre des paysages vraiment magnifiques. C’est intéressant pour les gens de vivre cette expérience localement, sans avoir à se déplacer dans les grands centres.», soutient-elle.

Nathalie Richard est une sommelière d’expérience. Selon sa biographie, elle est diplômée DipWSET, un diplôme obtenu à New York et reconnu internationalement. Elle est fière de faire partie de l’équipe Vins au Féminin, créée par la sommelière Jessica Harnois. En plus d’enseigner l’art de la dégustation et de démystifier les accords mets et vins, elle donne des conférences ludiques sur le monde du vin et des voyages. Ayant signé les livres Cuisiner avec les herbes pour vos enfants et Cuisiner santé pour le plaisir, parus aux Éditions Goélette, elle poursuit sa passion pour la gastronomie en s’intéressant aujourd’hui au monde complexe du vin, qu’elle adore démystifier et vulgariser pour le grand public. Elle a aussi écrit les livres les Routes des vins dans le Monde - 50 itinéraires de rêve (2019), Amérique du Nord (2022) et Espagne et Portugal qui sera publié le 16 août prochain aux Guides Ulysse. Elle rédige également un blogue intitulé Sommelière Aventurière.

Pour davantage d’information sur le Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli, il suffit de consulter la page Facebook de l’événement.

Les billets sont en vente sur le site Eventbrite ou à La Marina Resto-Bar.