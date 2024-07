$!Un public fidèle au Théâtre Beaumont-St-Michel

La première de la pièce intitulée « Un hôtel nommé désir » était présentée au public à la fin juin. Depuis, le Théâtre Beaumont-St-Michel la présente environ six fois par semaine.

Les premières supplémentaires ont récemment été annoncées par le Théâtre. En effet, quatre représentations ont été ajoutées, soit le 10 août et le 17 août à 17 h et les 20 et 21 août à 20 h. La formule souper-théâtre avec le buffet gourmand du traiteur Cosmos est aussi offerte pour ces nouvelles dates.

Le Théâtre se réserve la possibilité d’annoncer d’autres supplémentaires dans les deux dernières semaines d’août, selon la demande du public. Elles seront affichées sur le site web du théâtre ou sur les réseaux sociaux.

« Un hôtel nommé désir » raconte l’histoire d’un ministre québécois qui se rend dans un hôtel de Lévis avec sa femme dans le cadre de ses fonctions au gouvernement. Prétendant être occupé en réunion, il profite de l’occasion pour rencontrer sa maitresse dans une autre chambre de l’hôtel. Il demande toutefois à son attaché politique d’organiser ce rendez-vous secret pour lui, mais la maladresse de ce dernier les plonge dans plusieurs situations délicates qui menacent de révéler les secrets du ministre.

La distribution de la pièce met en vedette six comédiens ayant beaucoup d’expérience sur scène, soit Frédérique Proulx, Fred-Éric Salvail, Véronique Chaumont, Guillaume Champoux, Sophie Thibeault et Paul Fruteau. Ces derniers doivent constamment être attentifs dans cette comédie au rythme très rapide qui contient plusieurs changements de décor et de costumes. La directrice, Louise Allaire, affirme que la communication entre les interprètes et le public est excellente cette année et que son équipe reçoit énormément de commentaires positifs depuis le début de la

saison.