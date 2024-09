Une ancienne étudiante embellit le Centre d’études collégiales de Montmagny

Le Cégep de La Pocatière, campus de Montmagny, célèbre cette année son 30e anniversaire. Pour l’occasion, une ancienne étudiante du centre d’études a créé une murale qui ornera l’Aliane, lieu central des activités parascolaires au campus de Montmagny.

Les étudiants ont pu découvrir l’œuvre réalisée par Peggy Gendron, kinésiologue, artiste émergente et diplômée du campus de Montmagny lors des activités de la rentrée. D’une superficie de 18 par 11 pieds, la murale tropicale a pour objectif de créer une ambiance verdoyante et paisible tout en conservant un style classique, épuré et chic.

L’œuvre exprimerait également la polyvalence de l’endroit qui a plusieurs vocations et qui est souvent l’hôte d’événement de la vie étudiante avec l’utilisation de différents types de peinture qui réagissent à la lumière. « J’ai ajouté des touches de peinture métallique et iridescente pour créer un effet de mouvement et de changement sous la lumière du soleil. J’ai aussi caché, derrière les peintures métalliques translucides, une grande quantité de peinture fluorescente dans cette œuvre à l’aspect calme à l’œil nu. Ainsi, la murale peut s’illuminer sous les lumières noires (blacklight) lors d’événements en soirée », explique l’artiste.

La murale, d’une valeur de 4 000$, a été commanditée à la hauteur de

3 001$ par l’entreprise de Mme Gendron, l’Aqu-ART-rium Créatif.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur l’appui et le dévouement de Peggy dans la réalisation de cette œuvre. Le fait qu’elle soit une ancienne étudiante de notre Cégep est d’autant plus inspirant et permettra de rappeler aux étudiants qu’ils peuvent accomplir de grandes et belles choses en poursuivant leurs passions », ajoute Cynthia Lavoie, directrice du centre d’études. (LOB)