Une fiesta avec Kaïn

« Écoute-moi bien Montmagny! C’est un rendez-vous le 23 novembre. Si tu n’es pas là, tu es mieux d’avoir un billet du médecin parce que tu vas le regretter! », blague Éric Maheu bassiste du groupe Kaïn en faisant référence au spectacle qui sera présenté à la salle Edwin-Bélanger.

Une vingtaine d’années ont passé depuis la création de la formation, mais la passion serait toujours là pour les membre du groupe. « Nous avons tous des projets individuels qui fonctionnent très bien. Si nous n’avions pas de plaisir à faire ça ensemble, Kaïn n’existerais plus depuis longtemps ».

El Grande Torpedo, huitième album studio du groupe, a été produit avec l’intention de rendre la tournée qui l’accompagnerait des plus festives. « Nous avons fait cet album-là en ayant déjà le spectacle en tête. Même si tu ne connais pas toutes les chansons, elles donnent le goût de taper du pied. » Éric Maheu ajoute que le groupe interprétera aussi les chansons qui l’a rendu populaire en plus des nouvelles. « Si tu ne tapes pas du pied ou que tu ne danse pas au show à Montmagny, tu es vraiment malheureux et j’espère qu’on va t’apporter un peu de joie! Mais plus sérieusement, c’est un show qui est vraiment festif. »

Alors que la tournée tire à sa fin, le bassiste se montre très reconnaissant que le public québécois ait encore autant d’amour pour Kaïn. « Encore une fois, la tournée d’El Grande Torpedo nous a fait faire le tour du Québec et nous sommes vraiment reconnaissant que les gens soient encore au rendez-vous. » Il ajoute que pour les quelques spectacles restants, le groupe a l’intention de mettre son niveau d’énergie au maximum pour terminer la tournée sur une bonne note.