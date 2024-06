Une nouvelle programmation des Aventuriers Voyageurs

Les Aventuriers Voyageur invitent la population à découvrir leur 17ième saison de films de voyage présentés sur grand écran à la Salle Promutuel Assurance de Montmagny.

Pour commencer, ils invitent les gens à plonger au cœur de l’Asie et à découvrir les contrastes entre le modernisme et les paysages vierges et naturels de la Malaisie. En octobre, ils s’envolent avec deux cinéastes vers Amsterdam et les Pays-Bas, pour explorer ce pays à pied, en voiture mais également en bateau pour naviguer sur ses innombrables canaux. Ensuite, la Grèce avec ses Météores et autres splendeurs seront à l’honneur.

La blogueuse Jennifer Doré Dallas emmènera ensuite les gens en Allemagne, où ils pourront explorer de nouvelles régions sous le thème de l’épicurisme et des festivités, y compris l’Oktoberfest et les marchés de Noël. La saison se poursuivra avec l’Égypte intemporelle, où une voyageuse montrera non seulement les spectaculaires pyramides, mais aussi, d’innombrables merveilles, incluant des oasis surprenantes. Les spectateurs découvriront ensuite Bornéo et Singapour à travers les aventures exotiques de deux complices qui s’aventurent notamment dans la jungle luxuriante où vit une faune endémique stupéfiante et une nature sauvage unique.

Le film suivant saura certainement émerveiller les foules en présentant les beautés de l’Italie du Sud, du talon aux orteils, avec ses villages perchés dans les montagnes et sa population des plus chaleureuse. Un autre joyau du vieux continent fera r ensuite rêver avec les paysages grandioses du Nord de l’Espagne, alternant entre mer et montagnes.

Toujours en Europe, les spectateurs pourront aussi découvrir l’Alsace : une des plus belles régions de France avec Strasbourg et ses succulents produits du terroir qui font le bonheur de tous les voyageurs! Pour clore la saison, la sympathique famille Guilmain-Brunelle présentera la suite de leurs aventures dans le sud de l’Afrique en passant de la brousse au désert avec le superbe et magnifique film sur le Botswana et la Namibie.