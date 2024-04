Une nouvelle vitrine pour les musiciens de la relève

À la fin mars, Arts de la scène (ADLS) de Montmagny, en collaboration avec l’École internationale de musique de Montmagny (ÉIM) et le Carrefour région Montmagny a lancé l’« Apéro de la Relève ». Cette initiative vise la promotion des artistes de la relève en leur offrant l’opportunité de faire une heure de spectacle dans le Cabaret Cogeco avant la tenue d’un autre spectacle de la programmation d’ADLS dans la salle Promutuel Assurance.

Sarah-Jane Godbout de Saint-Vallier, ayant débuté l’apprentissage de la guitare il y a trois ans, a brisé la glace de cette nouvelle série de concerts. Elle sera suivie par d’autres jeunes artistes dans les prochains mois lorsque la programmation le permettra.

« Nous sommes sollicités de diverses façons afin d’offrir un espace dédié aux jeunes musiciens, à la relève, aux créateurs d’ici; d’ailleurs cela s’inscrit dans notre mission sociale et notre vision de développement et de rayonnement régional. L’Apéro de la Relève est l’occasion idéale de mettre en lumière le talent d’ici. Il est essentiel de promouvoir les jeunes créateurs pour encourager la vivacité et le dynamisme culturel. Nous avons perçu le potentiel brut de cette plateforme et préparons déjà le prochain apéro qui précédera le spectacle d’Angel Forrest le 26 avril avec la jeune artiste LYS Gossel. Nous travaillons aussi à l’élaboration d’un calendrier 24-25 en synergie avec nos partenaires», indique Cynthia Lamontagne, directrice générale des ADLS. (LOB)