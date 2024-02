Économie et transfert intergénérationnel

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM), en collaboration avec Desjardins Entreprises, organise le 22 février prochain une conférence qui portera sur l’économie et le transfert intergénérationnel. Elle se déroulera à la salle Bernache/Bécassine de l’Hôtel L’Oiselière Montmagny de 7 h 30 à 9 h 30 avec un repas brunch servi par le Restaurant La Couvée.

Les invités d’honneur qui animeront la conférence seront M. Jean-René Ouellet, un stratège d’investissement et gestionnaire de portefeuille chevronné, et Me Dominique Bigras, avocate. M. Ouellet disposerait d’une expertise et d’une passion approfondie pour les marchés financiers, alors que Me Bigras serait une référence en matière de liquidation de succession, en administration de fiducies testamentaires et en protection de personnes vulnérables.

Il est possible de s’inscrire à l’activité via le site web de la CCIM. (LOB)