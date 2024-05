Keven Rodrigue reprend Acier Fortin

Acier Fortin annonce un changement de propriétaire alors que Richard Gagné a pris la décision de céder l’entreprise à Keven Rodrigue. M. Gagné continuera toujours de s’impliquer pour le moment afin d’assurer une continuité lors de la transition.

M. Gagné avait joint l’entreprise en 1988 et en était devenu le propriétaire en 2007. Selon Acier Fortin, cette transition était planifiée, car M. Gagné souhaitait assurer l’avenir de l’entreprise en passant le flambeau à quelqu’un de passionné. Keven Rodrigue apporterait une expérience de gestion ainsi qu’une vision stratégique pour le développement et la croissance de Acier Fortin. Il se serait engagé à maintenir les normes élevées de qualité et de service qui ont fait la réputation de l’entreprise tout en explorant de nouvelles opportunités pour étendre sa portée et sa présence sur le marché.

« Je suis honoré d’avoir l’opportunité de continuer l’œuvre remarquable de Richard Gagné chez Acier Fortin. Nous sommes déterminés à investir dans l’innovation, à renforcer nos relations avec nos clients et à assurer la croissance à long terme de l’entreprise en sous-traitance industrielle », affirme Keven Rodrigue.

Rappelons que Acier Fortin, fondée en 1978, est une entreprise renommée spécialisée dans la fabrication de structures d’acier lourdes. Elle est basée à Montmagny.