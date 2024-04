La CCKL recevra François Lambert pour une conférence

La Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet (CCKL) tiendra le 25 avril prochain un diner-conférence avec l’homme d’affaires François Lambert au Club de golf de Saint-Pacôme. Il y présentera sa conférence « En affaires, il n’y a pas de plan B ! »

François Lambert est entrepreneur, agriculteur, auteur et conférencier. Il a cofondé le plus important centre d’appels au Canada, Atelka, ainsi qu’une entreprise technologique présente dans 75 pays, Aheeva. Il a investi dans plus d’une dizaine d’entreprises en carrière et a lancé en décembre 2018 sa propre boutique en ligne afin d’y vendre les produits provenant de son érablière. Il a également pris part à des émissions de télévision québécoises comme Dans l’œil du dragon à Radio-Canada et Big Brother Célébrités sur Noovo.

« Pour moi, François Lambert représente tout ce qui fait un homme d’affaires des plus inspirants. Il est proactif, créatif, toujours à la recherche de nouvelles idées. Pour ceux qui ont la chance de le suivre sur ses différents médias sociaux, il est toujours en action et en développement des affaires et c’est tellement inspirant », affirme le président de la CCKL, Gabriel Hudon.

Il est possible de réserver sa place via le site web de la CCKL.

L’événement est organisé en collaboration avec la firme Mallette et Hydro-Québec. (LOB)