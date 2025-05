$!Inauguration du nouveau parc industriel Jean-Marie-Gagnon

M. Normand Caron explique les retombées économiques d’un tel projet pour la MRC. Le parc étant déjà rempli de diverses entreprises, la municipalité a demandé une dérogation du zonage agricole pour 6 terrains de plus. Au total, cela représente un investissement 750 00$ sur 6 ans. Celui-ci compte bien que le projet se poursuive au-delà des prochaines élections municipales de novembre 2025. De plus, toujours à l’automne, il désire lancer une consultation référendaire auprès de la population sur la question du regroupement des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Roch-des-Aulnaies.

Après la cérémonie, la petite foule est restée pour discuter des possibilités entrepreneuriales et économiques qu’offrira le parc industriel dans les années à venir. Alors que Normand Caron se fait demander si Saint-Jean-Port-Joli est voué à un avenir davantage industriel que touristique, ce dernier répond qu’il désire voir les deux milieux s’épanouir et prospérer dans la MRC, et qu’il est possible de faire cohabiter les deux ensembles.