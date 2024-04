Mailles et Causeries ouvrira prochainement ses portes

Un nouveau commerce pour les passionnés du tricot ouvrira ses portes le 1er mai sur la rue St-Louis à Montmagny. Des ateliers y seront également organisés pour ceux qui souhaitent faire de nouvelles rencontres et en apprendre plus sur ce passe-temps.

La nouvelle boutique offrira les articles nécessaires pour la pratique du tricot et plusieurs types de laine. À l’automne, une programmation d’ateliers qui se tiendront dans un espace dédié du commerce sera dévoilée.

Josée Lemay, la propriétaire de la boutique, raconte que sa participation à plusieurs activités de tricots a fait évoluer sa passion en un projet entrepreneurial. Les prémisses de la démarche de Josée débutent le 11 juin 2023 dans le cadre de la Journée mondiale du tricot où elle réunit, avec l’aide de ses complices Julie Normand, Sylvie Bélanger et Pauline Fortin, des « tricoteuses » au parc fluvial de Berthier-sur-Mer. L’activité a été appréciée et le groupe a décidé d’en organiser tous les dimanches. Puis, avec l’arrivée de la fraîcheur de l’automne, les « tricots champêtres » ont élu domicile dans les cafés de la région, notamment au Babel Café à Cap-Saint-Ignace. Les rencontres conviviales de « tricoteuses » deviennent alors des ateliers dirigés où un projet est proposé, puis réalisé durant six séances. Finalement, la fermeture du commerce « À la pointe du tricot » au cours de l’été 2023 la motive à ouvrir son propre commerce spécialisé. Mme Lemay a d’abord suivi une formation durant laquelle elle réalise notamment un plan d’affaires et entame la recherche d’un local. Elle termine présentement les derniers préparatifs nécessaires avant l’ouverture le 1er mai.