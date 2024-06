Une grosse année pour le CAE Montmagny-L’Islet

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet a tenu son assemblée générale annuelle le 31 mai dernier, pour présenter ses réalisations et les faits saillants de l’année écoulée.

Le conseil d’administration demeurera stable pour la prochaine année alors que tous les membres conservent leur poste au sein du conseil d’administration. Il sera toujours composé de Normand Gauvin, président, Frédéric Jean, vice-président, Denis Lavoie, trésorier, Mélyssa Talbot-Blais secrétaire, Chantal Blanchette, administratrice, Normand Blier, administrateur, Guylaine Harton administratrice, Lily Nadeau, administratrice.

Durant l’année 2023-2024, le CAE a soutenu financièrement neuf entreprises par le biais du Fonds d’investissement régulier et 14 autres dans le cadre du Fonds stratégie jeunesse. Ces investissements ont totalisé un montant de 5 832 100 $ destinés à la vitalité économique en Montmagny - L’Islet. Le CAE a aussi fait l’accompagnement de 45 promoteurs bénéficiant du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR), facilitant ainsi le remboursement de leurs prêts à la suite de la pandémie.

La CAE a également organisé plus de 20 événements et initiatives de soutien, tels que des 5 à 7 entrepreneuriaux, des activités de réseautage pour les jeunes entrepreneurs, le salon Femmes en action, des événements de reconnaissance, des actions en faveur de l’achat de proximité, etc. Trois formations ont également été offertes aux entrepreneurs sans frais. Le CAE a aussi partagé son expertise au sein de 11 comités locaux tel le tourisme, le logement, la mobilité, le Complexe culturel et sportif, Signature innovation, etc. Quatre forums dédiés au développement durable et à l’économie circulaire ont également été présentés.

« Nous exprimons notre gratitude à notre clientèle pour sa confiance continue et sa fidélité. Nous tenons également à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à ces réalisations, en particulier nos administrateurs bénévoles qui assurent le bon fonctionnement du CAE et notre équipe de professionnels. Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons non seulement atteint, mais dépassé nos objectifs annuels pour l’année 2023-2024 », concluent Normand Gauvin, président et Mireille Thibault directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.