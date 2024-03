Une succursale Riken à Montmagny

Ok Pneus André Ouellet et Riken s’associent afin de permettre l’ouverture d’une succursale de la boutique à Montmagny sur le boulevard Tâché au début du mois d’avril. Riken est un spécialiste des sports d’évasion et sa première boutique est située dans le secteur de Val-Bélair à Québec depuis environ deux ans.

La deuxième succursale de Riken qui s’installera à Montmagny offrira de l’équipement pour les amateurs de vélo, de ski, de planche à neige et de planche à pagaie. L’aiguisage de patins sera aussi offert sur place.

Avec cette boutique à Montmagny, les propriétaires de Riken espèrent rejoindre davantage la clientèle de la Rive-Sud. Ils entretenaient déjà de belles relations avec les propriétaires d’Ok Pneus André Ouellet, ils sont donc décidés de s’associer pour l’ouverture de ce commerce.

Les travaux sont en cours dans le bâtiment qu’occupait auparavant le Centre du pneu Ouellet sur le boulevard Tâché à Montmagny. La date d’ouverture exacte n’est pas connue pour le moment, mais elle devrait être au cours du mois d’avril. Elle sera annoncée ainsi que la tenue d’une journée de portes ouvertes sur les réseaux sociaux de l’entreprise.