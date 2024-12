Drogue, vol et alcool

Les patrouilleurs de la MRC de Montmagny ont, le 9 décembre vers 7 h 30, procédé à l’interception et à l’arrestation d’un individu âgé dans la trentaine sur l’avenue Corriveau, à Montmagny. À cette heure matinale, le citoyen de L’Islet ayant accidenté son véhicule sur le terrain d’un particulier affichait un taux de plus du triple de la limite permise. Il a été conduit au poste de la MRC. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. II a été libéré par citation à comparaître.

Le 15 décembre, sur l’avenue de Gaspé à Saint-Jean-Port-Joli, vers 0 h 30 du matin, les patrouilleurs de la MRC de L’Islet ont procédé à l’interception et l’arrestation d’un résident de Sainte-Louise, en lien avec une conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’homme dans la mi-trentaine a soufflé moins du double de la limite permise par la loi. Le véhicule a été remisé. II a été libéré par citation à comparaître.

Enquêtes criminelles

Le jeudi 5 décembre, les patrouilleurs de la MRC de Montmagny ont effectué une perquisition avec mandat sur la rue Jean-Proulx, à Montmagny. Entre autres choses, plusieurs grammes de cocaïne, plus d’une quinzaine de comprimés de méthamphétamine et une arme de chasse ont été saisis, ainsi qu’un véhicule comme bien infractionnel. Deux arrestations ont eu lieu en lien avec cette affaire. Des accusations de trafic de cocaïne pourraient être portées contre les deux suspects. L’enquête suit son cours.

Depuis quelques mois, une problématique de vol de VTT a lieu dans la MRC de L’Islet. Un dossier a été résolu après avoir eu l’information qu’un VTT volé se trouvait chez un suspect. Les policiers ont donc pu obtenir les autorisations judiciaires nécessaires, afin d’aller perquisitionner chez le suspect et ainsi résoudre un dossier de vol. Les policiers de la MRC de L’Islet ont su faire preuve de rigueur et de professionnalisme pour résoudre ce cas de recel. Le 14 décembre, l’homme de 40 ans a pu être arrêté sur le rang La Fontaine, à Sainte-Perpétue, pour un recel de plus de 5 000 $. Le VTT a été retrouvé, remisé au poste de la MRC et le propriétaire avisé.