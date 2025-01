La SQ recherche des victimes possible de Manuel Ste-Marie

Les policiers de la Sûreté du Québec des MRC de Montmagny et de Bellechasse ont procédé, le 26 septembre 2024, à l’arrestation de Manuel Ste-Marie, notamment en matière d’infractions sexuelles.

Manuel Ste-Marie, 28 ans de Lévis, a comparu le 9 janvier 2025 au Palais de justice de Montmagny, sous 9 chefs d’accusation notamment agression sexuelle, contact sexuel sur une personne âgée de moins de 16 ans, incitation à des contacts sexuels, transmission non consensuelle d’images intimes, production, distribution et possession de pornographie juvénile et leurre d’une personne âgée de moins de 18 ans.

Les infractions reprochées auraient été commises entre juin et août 2024. L’enquête tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d’autres victimes et ce, dans la région de Montmagny.

Toute personne qui aurait de l’information sur cet individu ou concernant ses agissements peut en tout temps transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.