Un Américain arrêté pour excès de vitesse à Cap-Saint-Ignace

Dans la nuit du 18 janvier, vers 1 h, les policiers de la MRC de Montmagny ont intercepté, au kilomètre 387 de l’autoroute 20 à Cap-Saint-Ignace, un véhicule qui circulait à une vitesse de 162 km/h. Le conducteur, un homme de 21 ans de New York, a reçu un constat d’infraction d’un montant de 1 311 $ ainsi que 14 points d’inaptitude.

Le 17 janvier, vers 7 h du matin, un homme de 32 ans, de Québec, a été intercepté à 105 km/h dans une zone de 50 km/h sur la route de la Seigneurie, à Saint-Roch-des-Aulnaies. Le contrevenant a reçu un constat d’infraction de 1 099 $ et 10 points d’inaptitude.

Sécurité routière et prévention

Durant la fin de semaine du 18 et 19 janvier, des policiers quadistes de la MRC de Bellechasse ont effectué des opérations dans les sentiers du secteur du Massif du sud de Saint-Philémon et ses environs. Plusieurs barrages ont eu lieu dans les sentiers. Près de 150 quadistes ont été interpellés et une quinzaine de constats d’infractions ont été remis, en lien avec le non-respect de la loi sur les véhicules hors route.

Les policiers de la MRC de L’Islet ont effectué, le 17 janvier, des patrouilles avec véhicules aux abords des sentiers de motoneige à Saint-Aubert et à Tourville. Au total,16 motoneiges ont été interceptées, mais seulement un avertissement a été donné.