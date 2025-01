Plusieurs dossiers de fraudes « faux représentant »

Selon les informations de la Sûreté du Québec, 11 dossiers de fraude de type « faux représentants » ont été ouverts dans la MRC de Montmagny entre le 14 et 17 décembre. Dans tous les cas, le plaignant aurait reçu un appel d’un faux représentant de Desjardins qui souhaitait les informer d’une fraude à leur compte pour les amener à fournir leurs cartes et NIP. Les cartes fraudées auraient été majoritairement utilisées dans la région de Montmagny. Lors d’une de ces utilisations, un véhicule suspect a été identifié par les caméras de surveillance, ce qui a mené à l’arrestation de deux suspects.

Une nouvelle vague de fraudes de type « faux représentant » aurait été commise à Montmagny le 19 décembre alors que 12 nouveaux dossiers auraient été ouverts en une courte période. En visionnant les images de surveillances des institutions financières de la ville, la SQ a été en mesure d’identifier trois suspects, soit un majeur et deux mineurs, puis de procéder à leurs arrestations. Un des suspects a été arrêté alors qu’il venait de tenter d’effectuer un retrait avec une carte de guichet appartenant à une plaignante. Les cartes en leur possession, dont certaines appartenant à des plaignants, ont été saisies ainsi qu’une somme d’argents et de cartes prépayées. Le total des fraudes serait de plus de 17 000$. Les suspects devraient comparaitre au palais de justice de Montmagny.

Capacités affaiblies

Le 7 janvier, vers 6 h 30, les policiers de la MRC de Montmagny ont reçu un appel concernant une sortie de route sur le chemin des Érables, à Cap-Saint-Ignace. Arrivés sur les lieux, les agents ont procédé à l’arrestation du conducteur d’une cinquantaine d’années pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a été conduit au poste de police de la MRC, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi. L’homme a été libéré par citation à comparaître.