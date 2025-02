Plus de 3 000 comprimés de méthamphétamine saisis

Le 29 janvier vers 11 h, les policiers de la MRC de L’Islet se sont rendus à Tourville pour exécuter des mandats d’arrestation contre un homme de 32 ans. Le soutien du groupe tactique d’intervention (GTI) était également présent. Il a été arrêté sur les lieux et conduit au poste de la MRC où il a comparu. Il a ensuite été conduit au centre de détention de Québec.

En effectuant une patrouille le 31 janvier, vers 1 h, les policiers ont voulu vérifier l’état d’un conducteur de 31 ans qui était endormi au volant à l’intersection de la rue du Rocher et de la route 285, à L’Islet. Les policiers ont alors constaté la présence de certaines substances dans le véhicule. Ils ont pu saisir moins d’un gramme de cocaïne, plus de 2 000 comprimés de méthamphétamine, près de trois grammes de cannabis, plus de 450 $ en argent canadien, quelques vapoteuses illégales et une arme de poing. L’homme a été arrêté et libéré par sommation. L’enquête se poursuit dans ce dossier.

Également le 31 janvier, les policiers de la MRC Montmagny, assistés du coordonnateur de l’équipe des enquêtes du crime organisé (EECCO) et du Service de la contrebande, ont effectué une perquisition dans une résidence de Saint-Just-de-Bretenières, concernant du trafic de stupéfiants et de cigarettes de contrebande. Un homme de 67 ans a été arrêté sur les lieux. Environ 2000 $ ont été saisis ainsi qu’un peu plus de 30 grammes de cannabis, près de 25 grammes de comestibles, un peu moins de 20 grammes de cocaïne, plus de 1 000 comprimés de méthamphétamine, quelques médicaments d’ordonnance et près de 1 000 cigarettes de contrebande. (LOB)