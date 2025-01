Perquisition en matière d’armes à feu

Une perquisition a eu lieu au domicile d’un suspect sur le chemin St-Léon, à Montmagny, en matière de possession d’armes à feu, le 21 janvier dernier. Les enquêteurs ont trouvé sur les lieux : une carabine de calibre 22 tronçonnée et chargée, un fusil de calibre 410, plusieurs armes à air comprimé imitant des armes de poing ainsi que des munitions. Ils ont procédé à l’arrestation du suspect, âgé d’environ 25 ans, connu du milieu policier. Il a été arrêté pour possessions d’armes à feu prohibées, fût détenu et a comparu en après-midi du 21 janvier. Le dossier suit son cours.

Aussi le 21 janvier, deux policiers de la MRC L’Islet, accompagnés d’un sergent spécialiste en « actions concertées pour contrer l’économie souterraine » (ACCES), ont fait la visite de quatre établissements licenciés de la MRC L’Islet. Leurs rôles étaient de s’assurer du respect de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), en lien avec les détenteurs de permis de boissons alcoolisées. Sur les quatre endroits visités, un établissement de Saint-Pamphile était en infraction.

Motoneigistes avisés...

Du 24 au 26 janvier, les policiers de la Sûreté du Québec ont accru la surveillance aux abords et sur les sentiers hivernaux de véhicules récréotouristiques des régions des MRC de Montmagny, L’Islet et Nouvelle-Beauce. Au total, il y a eu plus de 70 interceptions de véhicules. Du lot, un seul constat et 15 avertissements ont été émis.

Les secteurs visés étaient Saints-Anges, Sainte-Marie, Montmagny, Lac-trois-Saumons et Notre-Dame-du-Rosaire. Les agents ont aussi été présents au Snow Fête de Saint-Cyrille-de-Lessard.

Vitesse excessive

Les policiers de la MRC de Montmagny ont intercepté un véhicule qui circulait à une vitesse de 162 km/h vers 2 h le 24 janvier, au kilomètre 377 de l’autoroute 20 Est. Le conducteur, un Ontarien, a reçu un constat d’infraction totalisant un montant de 1 311 $ assorti de la perte de 14 points d’inaptitude.

Prévention lors de randonnées hivernales

La Sûreté du Québec rappelle aux divers randonneurs quelques conseils pour préparer adéquatement leurs sorties hivernales car les conditions peuvent être changeantes, donc il faut demeurez alerte! Ainsi, la clé d’une randonnée sécuritaire est la préparation. Voici les conseils :

-Planifiez votre randonnée et avisez vos proches de votre parcours et de sa durée;

-Ne partez pas seul;

-Vérifiez les prévisions météorologiques et adaptez l’itinéraire et les équipements en fonction;

-Vérifiez si le sentier est ouvert en contactant le gestionnaire du réseau;

-Équipez-vous d’une trousse de premiers soins;

-Prévoyez une lampe de poche, des allumettes étanches, un sifflet et un couteau;

-Prévoyez de la nourriture sèche et déshydratée qui se conserve au froid;

-Stockez votre eau dans une gourde isolante ou un thermos;

-Prévoyez toujours un moyen de communication et gardez-le au chaud.