La grande journée des petits entrepreneurs de retour le 1er juin

La grande journée des petits entrepreneurs (LGJPE) sera de retour pour une 11e édition le 1er juin chez Desjardins. Dans la MRC de Montmagny, l’événement se tiendra à la succursale de Montmagny sur le boulevard Tâché Ouest. Les jeunes entre 5 et 17 ans sont invités à aller présenter leur petite entreprise à la population.

Selon Desjardins, le mouvement Petits entrepreneurs vise à encourager les jeunes à explorer leur fibre entrepreneuriale de manière positive et ludique. En participant à la LGJPE, les jeunes sont encouragés à créer un projet d’entreprise à leur image et ils sont accompagnés tout au long de leur cheminement.

« Nous initions ce projet pour offrir aux jeunes un lieu sécuritaire et rassembleur, qui leur permettra de rencontrer d’autres jeunes désireux de mettre à profit leur fibre entrepreneuriale. Nous invitons parents, écoles et organismes du milieu à faire de cet événement un succès en appuyant les jeunes dans la création de leur projet. De plus, n’hésitez pas à venir encourager les petits entrepreneurs lors de l’activité. », mentionne Pascale Paradis, directrice Communication et vie associative des Caisses Desjardins des MRC de Montmagny et de L’Islet.

Il est possible pour les jeunes entrepreneurs de s’inscrire via le site web de l’événement jusqu’à la date de ce dernier. (LOB)