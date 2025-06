Le Comité des usagers satisfait de son bilan 2024-2025

Le Comité des usagers Montmagny-L’Islet a tenu la présentation de son rapport annuel d’activité 2024-2025 devant une cinquantaine de personnes à la salle François-Prévost du pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny. , le Comité a présenté les faits saillants de sa dernière année : diffusion de quatre éditions du VieLien, organisation de quatre conférences et de quatre kiosques d’information, remise de 720 calendriers et l’obtention du Prix d’excellence décerné par le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU) dans la catégorie Information. L’équipe a aussi accompagné plus de 35 usagers dans des démarches complexes, traité plus de 160 appels d’information et totalisé plus de 2900 heures de bénévolat.

La présentation du bilan des activités était suivie d’une conférence gratuite animée par Ariane Plaisance, docteure en santé communautaire, portant sur la planification préalable des soins de fin de vie.