8e édition pour le Souper du partage

Les Enfants d’cœur annonce la tenue de la huitième édition le 27 avril prochain à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault. Il s’agit de la principale activité de financement de l’organisme qui œuvre à la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes.

Lors de la dernière édition du Souper du partage, plus de 1 300 billets avaient été vendus, ce qui avait permis d’amasser 17 600 $. Le montant a servi à la création et au support de différents projets par les Enfants d’cœur.

Il est possible de se procurer des billets chez Thibault GM Montmagny, OK Pneus André Ouellet, Boutique Double pas, VO2Gym et auprès des membres des Enfants d’cœur et du personnel des écoles participantes dans la région.