Pour le bien-être des tortues

Parmi les aménagements réalisés en 2022 et 2023 au parc du Marais de Montmagny, trois sites de ponte pour les tortues ont été implantés en bordure du plan d’eau afin d’éviter qu’elles ne pondent leurs œufs dans les sols malléables des jardins communautaires. Pour assurer l’efficacité de ces aménagements, les étudiants à la maîtrise en biogéosciences de l’environnement à l’Université Laval, accompagnés de Danielle Cloutier, chargée d’enseignement et responsable du programme, et de Jérémie Caron, biologiste et Magnymontois, sont venus faire leur entretien le 26 mai dernier.

Les sites de ponte ont été désherbés, puis du paillis forestier ainsi qu’un mélange de sable et de gravier ont été ajoutés. Cette intervention permettrait d’assurer leur efficience dans le temps puisque les tortues cherchent des endroits composés de sable et de gravier, exempts de végétation, pour pondre leurs œufs. Les deux espèces présentes au parc du Marais, soit la tortue peinte et la tortue serpentine, peuvent ainsi se reproduire en sécurité.