Un Festival sportif en juillet à Sainte-Lucie

Le Festival sportif sera de retour cette année à Sainte-Lucie-de-Beauregard du 24 au 27 juillet prochain.

Les festivités débuteront par la présentation d’un spectacle d’humour en formule Cabaret réunissant Chris Leclerc et ses invités, Georges Escobar, Alex Lapointe, Alexis Blanchette et Mathieu Couette. Il y aura aussi deux invités surprise.

Le lendemain, la journée des enfants se tiendra avec plusieurs activités familiales disponibles. Des tournois de balle et de poker s’amorceront également. Côté musique, les festivaliers auront droit entre autres à un hommage festif à Bob Bissonnette avec le groupe À l’OS et une prestation du groupe The Jackbirds.

Dans la journée de samedi, l’animation musicale sera principalement country avec Laurie St-Arnaud et Tommy Collin. Un souper méchoui et un atelier d’initiation à la danse country sont prévus. L’activité de showcar sera également disponible toute la journée.

Pour le dimanche, le brunch de la Fabrique débutera les festivités. Au cours de la journée, des tournois de balle féminine et de volleyball, une chorale, un gala amateur ainsi que la course de petits billots auront lieu sur le site du festival. Des prestations de musique seront à l’honneur avec le groupe Nash et pour clore l’événement dimanche soir, Appalaches 47 se produira en spectacle.