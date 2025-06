Le Semoir : Un sixième appel de candidation pour les écoles en Côte-du-Sud

Le Semoir, une initiative d’écoéducation pilotée par la coopérative locale Arbre-Évolution, invite les écoles à s’inscrire à son programme pédagogique dans Côte-du-Sud; Le Verger de l’Évolution. Les écoles primaires des régions de Montmagny, L’Islet et Kamouraska peuvent déposer leur candidature pour leur classe de 4e année d’ici le 15 août prochain via le site Le Semoir, en bas de l’onglet Verger de l’Évolution Inscrivez une classe. « Il s’agit d’une occasion en or pour les élèves de vivre une expérience agroécologique immersive. Comprendre le fonctionnement de la nature, des plantes, de la planète, des animaux, des insectes...c’est important que nos jeunes soient bien préparés pour l’avenir et pour faire face aux enjeux environnementaux de notre époque. », précise Chloé Gouveïa, responsable du programme.

Le Semoir : Verger de l’Évolution est d’une durée de trois ans, de la 4e à la 6e année du primaire, et offre 15 ateliers d’éducation relative à l’environnement ancrés dans les notions de science, technologie, arts et multimédia du cursus scolaire québécois. « Nous avons conçu les ateliers comme un clé en main pour les enseignants, pour que ce soit facile pour eux de prendre part à l’aventure à nos côtés », explique Mme. Gouveïa.

Le programme est autofinancé à 100% et ne repose sur aucune subvention publique. Ce sont les organisations et entreprises de la région qui assurent le financement. Au total, 22 organisations ont contribué au financement des classes depuis 2020, dont Plastiques Gagnon, la Fondation Richelieu Montmagny, Desjardins et Quincaillerie Richelieu.