Des activités supplémentaires pendant le Carrefour mondial de l’accordéon

La Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny prépare plusieurs activités qui se tiendront au centre-ville de Montmagny parallèlement au Carrefour mondial de l’accordéon les 30 et 31 août.

Le Marché public accueillera le Carrefour des producteurs et artisans avec une vingtaine d’exposants et d’artistes venus présenter les richesses du terroir et de l’artisanat régional. Les marchands du centre-ville tiendront également une vente trottoir à travers les différentes prestations extérieures d’accordéonistes. Pour ceux qui souhaite s’arrêter pour profiter des lieux, des aménagements temporaires supplémentaires seront installés sur la rue Saint-Jean-Baptiste et de la Gare et le Carrefour Région Montmagny proposera des rafraîchissements sur la terrasse de la Maison Rousseau.

Entre les rues Saint-Jean-Baptiste et de la Gare, le canot Phénix construit par Keven Gagné et Raymond Lachance sera exposé au côté d’une embarcation traditionnel pour mettre en valeur le canot à glace qui fait partie du patrimoine local. L’ethnologue Richard Lavoie sera aussi sur place pour échanger avec les visiteurs sur l’importance historique du canot à glace dans la région ainsi que sur l’évolution de cette pratique. En cas de pluie, l’exposition sera déplacée au Cabaret Cogeco. Enfin, les Arts de la scène présenteront le film documentaire Machine de rêve, qui relate la construction du Phénix et met en lumière le travail des artisans derrière le projet. Les projections auront lieu les 30 et 31 août à 13 h 30, et seront suivies d’une causerie avec les trois principaux intervenants.