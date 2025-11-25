Une résidence d’ici dans un documentaire de France Beaudoin

L’équipe et les résidents de la résidence pour personnes âgées des Quartiers A de L’Islet ont participé à une journée de tournage dans le cadre du documentaire « J’ai souvenir encore » avec l’animatrice France Beaudoin. Cette dernière explore de tente de démystifier le pouvoir de la musique chez les personnes atteintes de troubles neurocognitifs.

Mme Beaudoin se serait intéressée à la résidence de L’Islet, car elle se démarquerait par ses approches non pharmacologiques dans l’accompagnement des ainés ayant des troubles neurocognitifs, dont l’Alzheimer. La propriétaire de la résidence, Sonia Morin, explique que les activités musicales prennent effectivement beaucoup de place dans la programmation pour les résidents. Il y a, entre autres, des ateliers musicaux aux deux semaines avec l’École Destroismaisons et l’établissement reçoit souvent des chansonniers ou musiciens.

« Nous sommes fiers de pouvoir faire rayonner le travail d’ici. Il est indéniable que le

Québec doit revoir ses modèles d’accompagnement et d’hébergement de personnes atteintes de troubles neurocognitifs et nous sommes la preuve vivante qu’on peut faire autrement », a souligné Sonia Morin.

Le documentaire sera diffusé le 2 décembre prochain à 20h sur les ondes d’ICI télé ainsi qu’en balado sur OHdio.