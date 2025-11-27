Une collaboration constructive pour les élèves de RTS

Les étudiants en Régie et techniques scéniques (RTS) du campus de Montmagny du Cégep de La Pocatière ont pu vivre une expérience d’apprentissage en contexte professionnel en collaboration avec le Centre des congrès de Québec. Dans le cadre d’une activité pédagogique, ils ont participé à une formation sur l’utilisation des plateformes élévatrices. Cette initiative permet aux étudiants de se familiariser avec des équipements spécialisés et de développer des compétences directement applicables sur le terrain, renforçant ainsi leur préparation à la réalité du marché du travail. « Cette collaboration avec le Centre des congrès de Québec illustre parfaitement notre mission éducative. En offrant à nos étudiantes et à nos étudiants des expériences concrètes et inspirantes, nous les aidons à progresser, à croire en leur potentiel et nous contribuons avec fierté à leur réussite », souligne Cynthia Lavoie, directrice du campus de Montmagny.